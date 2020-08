Questa volta ad essere scippato è stata un'anziana di 82 anni che stava attraversando piazzale Bosco e che è stata avvicinata da un giovane in sella ad una bici che le ha strappato da collo una collana d'oro,per poi darsi alla fuga col veicolo a due ruote. La donna, rimasta sotto choc, è stata subito aiutata da un passante che ha chiamato il 112, ma quando sono arrivati i carabinieri l'uomo si era ormai dileguato.

Un altro colpo era stato portato a termine ieri pomeriggioa piazza Europa con un giovane, sempre in sella ad una bici, che ha strappato dal collo di una signora di 60 anni la catenina d'oro mentre camminava in una piazza Europa quasi deserta. La donna si è spaventa d è caduta a terra, procurandosi anche qualche contusione. L'episodio è avvenuto intorno alle 15.30.