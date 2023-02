Terni, ruba due volte i liquori al supermercato e ferisce l'addetto alla sicurezza: Nei guai 36enne campano

TERNI - In quattro giorni ha messo a segno due furti in un supermercato della città. La seconda volta ha ferito un addetto alla vigilanza, finito in ospedale con una prognosi di guarigione di 30 giorni.

Al termine delle indagini della squadra volante ternana l'uomo, 36 anni, campano residente in città, è stato arrestato e messo ai domiciliari.

Il primo furto risale al 4 novembre scorso, quando il 36enne era riuscito ad impossessarsi di 36 bottiglie di liquori, del valore di 350 euro. Il secondo furto quattro giorni dopo, quando è stato bloccato dagli addetti alla vigilanza mentre tentava di impossessarsi di altre bottiglie di liquori per il valore di 275 euro. E' in questa occasione che ha provocato delle lesioni ad un addetto, giudicate guaribili in 30 giorni, episodio violento che ha portato anche alla denuncia nei suoi confronti per rapina impropria.

Il modus operandi dell’uomo era sempre lo stesso: entrava ed usciva dal supermercato, più volte, con le bottiglie nelle borse, senza pagarle.

Tutte e due le volte è stato sorpreso e denunciato dai proprietari del supermercato. Le indagini della polizia hanno consentito, anche grazie alla visione delle immagini della sorveglianza e alle testimonianze raccolte dagli investigatori, di inchiodare il 36enne campano, ora ai domiciliari, e ricostruire la dinamica del doppio colpo.