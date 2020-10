«Grosso modo siamo già arrivati a 500 adesioni. Tutto è nato spontaneamente, dai social con un tam tam che è cresciuto di ora in ora». Giuseppe Alessandro Castiglione è uno degli animatori della protesta che si terrà questa sera in piazza Tacito a Terni a partire dalle 21. «Hanno aderito in tanti, dalla ristorazione alle palestre. In piazza scenderanno anche i dipendenti che rischiano di perdere per sempre il posto di lavoro», prosegue Castiglione, referente regionale di Agiamo Adesso. «Sia chiaro, nessun coloro politico, nessuna strumentalizzazione alla manifestazione di questa sera, siamo un gruppo di liberi cittadini che hanno deciso di manifestare contro le decisioni prese dal Governo», aggiunge Castiglione. Il "coprifuoco" a partire dalle 18 sarà il colpo di grazia per il commercio, così come la chiusura di palestre e piscine. «Con lo smart working all'ora di pranzo non si lavora più, se ora ci fanno chiudere alle 18 per noi sarà la fine», denuncia Castiglione. Dalla rabbia social alla manifestazione di questa sera, il conto alla rovescia è iniziato.

Ultimo aggiornamento: 17:23

