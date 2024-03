Cortei, bufera su Romano La Russa: «Minorenni usati come avanguardie le spranghe 15 anni fa»

Polemiche per le parole pronunciate martedì in giunta dall’assessore regionale alla Sicurezza della Regione Lombardia, Romano La Russa , sul tema dei cortei e degli scontri di piazza . “L’ex picchiatore sanbabilino La Russa si scusi con le ragazze e i ragazzi manganellati a Pisa e con le loro famiglie", attacca il capogruppo del Pd in Consiglio regionale Pierfrancesco Majorino. Romano La Russa martedì in aula, nel corso della discussione di una mozione a sostegno delle forze dell’ordine, aveva dichiarato: “I minorenni che difendete li usate come avanguardie delle spranghe che cinquant’anni fa usavano i loro nonni”. (LaPresse)