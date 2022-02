Terni, Polizia stradale in campo per controllare tir e autobus: quasi 300 le sanzioni

TERNI - Una vera e propria task force della polizia stradale in campo per verificare il rispetto delle norme previste per il trasporto delle merci e dei passeggeri, con particolare riguardo agli autotrasportatori, agli autobus e ai veicoli a noleggio con conducente.

Le 136 pattuglie al lavoro nella prima metà di febbraio, nell’ambito della campagna europea congiunta denominata Roadpol “Truck and Bus”, hanno controllato un totale di 726 veicoli ed erogato 276 sanzioni amministrative.

Sotto la lente la verifica del rispetto delle normative riguardanti i documenti relativi agli stessi automezzi, del rispetto dei limiti di velocità e tempi di guida attraverso la visione delle stampe del cronotachigrafo istallato a bordo dei mezzi. "Oltre alla repressione di comportamenti ritenuti illeciti - fanno notare dalla questura di Terni - la polizia stradale, durante tali campagne, compie una e vera e propria prevenzione, evidenziando ai conducenti sottoposti al controllo i comportamenti rischiosi, evidenziando attraverso l’illustrazione della normativa vigente gli obblighi e rischi".