Terni, partono i lavori in Bct ma sono solo "di facciata"

TERNI - «Il palazzo della Bct più bello fuori e più funzionale dentro». E’ in parte vero: il cantiere per il completamento degli interventi di riqualificazione dell’ex palazzo comunale di piazza della Repubblica è stato inaugurato ieri. “Roba” da 150mila euro, che serviranno al rifacimento completo della facciata principale. I lavori comprenderanno anche una pulizia completa della torre realizzata negli anni Novanta ed alcuni interventi minori come la sostituzione della tenda nella terrazza-bar, l’abbattimento delle barriere architettoniche e la sostituzione dei quadri elettrici in tutti i piani. L’intervento era programmato da tempo, ma non risolverà le inefficienze che presenta attualmente l’edificio: senza aria condizionata perché l’impianto è talmente vecchio che non ce la fa a partire. Infatti sono arrivati i pinguini a rinfrescare le sale della Bct la settimana scorsa. E dopo l’atto d’indirizzo di Fi: «La Bct – sottoscrivevano a fine giugno i consiglieri Francesco Maria Ferranti, Lucia Dominici e Doriana Musacchi – rappresenta un contesto multifunzionale per la città e un indiscutibile valore patrimoniale. Che necessita di interventi indispensabili per consentire il permanere delle numerose attività culturali». Nell’atto c’è l’impegno di sindaco e giunta a stanziare «risorse finanziarie adeguate per programmare gli ormai indispensabili interventi manutentivi e a programmarli in tempi celeri in modo coordinato, operando così in discontinuità con quanto avvenuto nelle precedenti amministrazioni, ove si agiva sempre con interventi tampone e scoordinati». Anche se i pinguini messi a “raffreddare” la situazione, sanno tanto di “interventi tampone”. Ma torniamo ai lavori in corso: «L’intervento di riqualificazione è il secondo stralcio di quello complessivo che ha già portato al restauro della facciata posteriore – spiega l’assessore ai lavori pubblici Benedetta Salvati - e che consentirà di attivare il nuovo impianto di illuminazione sul modello di quello realizzato per palazzo Spada». La Salvati evidenzia che «il rinnovamento dell’ex palazzo comunale riguarderà anche l’interno con l’adeguamento dell’impianto termico che permetterà, finalmente, l’efficientamento energetico dell’edificio». «In questo caso gli interventi per la nuova centrale termica, per i convettori, le tubazioni e le pompe di circolo, costeranno circa 200mila euro e i lavori sono stati già aggiudicati». Poi da la bella notizia, che riguarda sia i cittadini che personale in forza in Bct: «In seguito sarà sostituito anche l’impianto di refrigerazione». Anche se il progetto esecutivo deve essere ancora completato.

