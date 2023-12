TERNI Una mostra dal titolo "Un sorriso dal cielouna mano felice". A firma del pittore ternano Enzo Melari. La mostra è aperta presso il chiostro della Bct in piazza del Popolo a Terni. Melari, 77 anni è ternano di Borgo Rivo. In Bct Melari espone una cinquantina di dipinti, acquarelli e pastelli come tecnica. Un titolo, quello della nostra che si concluderà il 15 dicembre, che non è di certo una metafora. Melari ha perso a causa di una di quelle malattie che non lasciano scampo, la figlia Federica di appena 38 anni. Era l'aprile del 2013. E la sua vita è cambiata. «La mia pittura non nasce da una gioia, ma da una sofferenza. Dipingere mi aiuta a non pensare a quello che mi è capitato, e poi a me serve il contatto con le persone, il rapporto umano, ma tengo assolutamente a dire che nella mia mostra non ci sono strumentalizzazioni di sorta. Il mio è un dramma personale e la pittura mi conforta, mi aiuta a superare gli ostacoli, soprattutto quelli psicologici, le ore terribili del tramonto, il finire della giornata quando vai a dormire e i ricordi tornano a farsi più vivi che mai». Da cosa nasce la pittura di Enzo Melari? «Mi basta vedere un oggetto particolare e lo trasformò in una pittura».