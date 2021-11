Partorisce in extremis a casa: 118 e ostetrica decisivi

TERNI Il sabato appena trascorso è stata una giornata impegnativa per il servizio 118 di Terni diretto dalla dottoressa Donatella Granati, piena di emozioni e terminata con la nascita di un bellissimo bebè. Il racconto di David De Santis, coordinatore infermieristico del servizio di emergenza urgenza di Terni, Narni e Amelia: «La mattina per i colleghi del 118 del Ternano la giornata non era iniziata sotto un buon auspicio: un intervento nei confronti di un grande ustionato pediatrico ha messo a dura prova un nostro equipaggio. Per fortuna, però, la giornata ha preso una piega migliore, anzi si è conclusa con un lieto evento: un 'parto precipitoso' a domicilio. Giunti a casa della futura mamma - prosegue De Santis - l'equipaggio del servizio 118 dell'Azienda Usl Umbria 2 ha constatato che, nonostante la situazione fosse difficile e complessa, il parto era imminente e non c'era il tempo necessario per accompagnarla in ospedale. Sul posto lo staff al completo del Servizio 118 e la coordinatrice ostetrica del Consultorio di viale Montegrappa Stefania Rossi, hanno unito le forze e con determinazione, competenza e forte sinergia, hanno permesso che si compisse il miracolo della vita, con la venuta al mondo di un bellissimo bambino in ottima salute».

«Sono questi - conclude il coordinatore infermieristico del servizio 118 - gli eventi che ci rendono orgogliosi dei nostri operatori sanitari, professionisti ogni giorno al servizio dei cittadini». Felicitazioni per il lieto evento sono giunte dalla direzione strategica dell'Azienda Usl Umbria 2, dal direttore generale Massimo De Fino, dalla direttrice sanitaria Simona Bianchi e dal direttore amministrativo dott. Piero Carsili che hanno elogiato il prezioso lavoro nel territorio dei professionisti del servizio 118 di Terni, Narni e Amelia diretto dalla dottoressa Donatella Granati e dallo staff del Consultorio di Terni diretto dalla dott.ssa Loredana Modesti.