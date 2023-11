Terni, un palo della pubblicità “investe" un auto in divieto di sosta in pieno centro

TERNI - Un palo, un orologio, un cartello pubblicitario. Tutti e tre precipitati addosso a un’auto, danneggiandola, probabilmente a causa del forte vento. E’ successo nelle prime ore del mattino di sabato 25 novembre in largo Villa Glori, e la sfortuna ha voluto che il palo che reggeva insegna e orologio si dirigesse verso via Primo Maggio dove era parcheggiata, in area di carico e scarico, una berlina blu. Sanzione eccessiva, per il proprietario: avrebbe di gran lunga preferito trovare una multa della polizia locale sotto il tergicristallo, che fare il conto dei danni alla carrozzeria.

Peggio sarebbe stato, comunque, se il vento avesse diretto il cartello dalla parte opposta, interna a largo Villa Glori, dove davvero le auto in sosta vietata sono più dei tavolini dei bar. Sempre. Di mattina, di pomeriggio, di sera: anche nei giorni festivi le auto stazionano per ore tra i dehors e gli scooter, tanti anche quelli.

Il problema delle soste selvagge, dei controlli che mancano, delle troppe auto che transitano in centro, è stato più volte sottoposto all'attenzione dell’amministrazione comunale. Con Marco Angeletti (Fiab) che vorrebbe trovare solo ingorghi di passeggini e biciclette - «via tutte le auto» - il popolo delle biciclette (Mat) che spinge per fare di Terni una città pedalabile incentivando l’utilizzo dei mezzi sostenibili e il Comitato delle famiglie dei residenti che sollecita azioni di ripristino della situazione attuale. E la situazione attuale è che il centro è pieno di auto, i pochi parcheggi per i residenti sono sempre occupati, se chiedi l’intervento dei vigili aspetti e speri. «La situazione è da migliorare e non migliora con l’apertura della Ztl» - dicono i residenti. Già, perché c’è anche l’apertura della Ztl, tra poco più di una settimana, a far dannare residenti e buona parte dei commercianti. Una “sperimentazione” che Palazzo Spada vuole effettuare a tutti i costi nel periodo delle festività natalizie per favorire i negozi di prossimità. Ed è stato stabilito sia l’orario di accesso (dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 20) sia il transito (si entra e si esce o da piazza Dalmazia o da via Carrara). A proposito di transito va detto che Palazzo Spada ha escluso la sosta perché varcare la Ztl servirebbe esclusivamente ad accompagnare in centro i “passeggeri” per lo shopping di Natale. E ha anche assicurato che i vigili controlleranno che le auto non provino ad infilarsi in vie traverse senza permesso di circolazione. Tutto questo nonostante gli inviti a tenere in considerazione i disagi di chi vive e lavora in centro, i report del Comitato, la petizione per dire no all’apertura.

Tornando a largo Villa Glori, dopo che il palo ha “investito” l’auto blu, è rimasto sdraiato a terra (transennato) e questo significa che quel parcheggio a cielo aperto ha perso quattro posti auto.