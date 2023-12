Ostia, ex calciatori di Roma e Lazio multati all'esterno del centro sportivo di Totti: partecipavano a un evento benefico

Gli ex campioni di Lazio e Roma multati dalla polizia locale del Decimo Mare perché in divieto di sosta. A trovare la brutta sorpresa domenica scorsa all'esterno del centro sportivo della famiglia Totti a Ostia Antica, sono state alcune vecchie glorie delle due quadre capitoline. Dall'ex giallorosso El Pek, al secolo David Pizarro all'ex bianco celeste Alessandro Romano, dal "lupacchiotto" Diego Perotti al collega Davide Moscardelli. I vecchi big avevano partecipato all'evento sportivo "Diamo un calcio al cancro" in favore dell'Airc (la Fondazione per la ricerca sul cancro), all'interno del centro sportivo gestito dal fratello del Pupone e organizzato dalla stessa Totti Soccer School e promosso dall'organizzazione Asd Solo Sport.

L'INCONTRO

Un quadrangolare a cui, oltre agli ex calciatori di Roma e Lazio hanno partecipato anche il Cynthia 1920, la nazionale di calcio sosia e la nazionale italiana pugili.

A bordo campo a dare il loro supporto e a far ridere il pubblico anche alcuni comici di Zelig, Colorado e Made in Sud. Tutti in campo per l'evento benefico a favore dei ricercatori. Peccato però che, quando i volti noti dello sport e dello spettacolo sono usciti dal centro sportivo, alcuni di loro abbiano trovato sul vetro dell'auto la multa di 87 euro perché «sostavano parzialmente sul marciapiede».

Una doccia fredda, mista a rabbia, anche per Paolo Pasquali, il "Doctor Vintage" organizzatore di eventi che sulla vicenda ha pubblicato un video e un post sui social. «Il parcheggio principale del circolo è irraggiungibile perché la strada che attraversa la pineta è transennata per lavori scrive Pasquali - tutti i giocatori ex Lazio, ex Roma, e gli artisti che hanno partecipato alla manifestazione erano costretti a posteggiare davanti l'ingresso secondario, cercando di non creare problemi al traffico locale». Qualche residente però non deve essere stato d'accordo perché ha chiamato il comando del Decimo Mare chiedendo l'intervento degli agenti urbani che non sapevano della manifestazione. «Nessuno degli organizzatori spiegano dall'ufficio stampa della polizia locale di Roma Capitale ha inviato una comunicazione e gli agenti, ignari dell'evento, hanno multato una ventina di auto».

Il problema è nato per la chiusura di un tratto di via di Castel Fusano, proprio quello dove si trova l'ingresso dell'era sosta della scuola di calcio della famiglia Totti, dove sono in corso le verifiche sulla stabilità dei pini.

LA FOLLA

Con la strada interdetta l'unica alternativa era di lasciare l'auto in via Pernier dove, tuttavia, a causa della folla di persone che si è precipitata ad assistere al quadrangolare, non c'erano più posti liberi. Le uniche alternative sono state i parcheggi "selvaggi" che, sebbene non intralciassero la circolazione stradale, devono tuttavia aver causato problemi a qualche pedone o a qualche residente, infastidito di avere le macchine sul marciapiede davanti casa.