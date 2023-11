Terni, il giallo del divano "abbandonato" finisce con il Comune che multa una anziana signora

TERNI - Finisce con una multa ad una signora che abita in zona Stadio, il giallo del divano dimenticato a pochi passi dal PalaTerni. Scoperto dal vice sindaco Corridore, domenica mattina, e pubblicato sulla sua pagina Facebook, il giallo ha continuato ad appassionare per la determinazione di Corridore a far credere ai cittadaini che davvero il divano, e se non quello il cartello che indicava come data per il ritiro sabato 25 novembre, lo avesse messo Asm. «Questo è ciò che fa Asm. Cartelli con su scritto Asm passa il 25.11». E nonostante Asm abbia subito diffuso una nota ufficiale per ricordare a Corridore la procedura del ritiro dei rifiuti ingombranti a domicilio (si concorda la data del ritiro con l’utente e questi deve solo mettere l’ingombrante sotto casa il giorno del ritiro, non prima), Corridore ha continuato ad accusare Asm di «servizi mediocri» e di aver procurato quella situazione di degrado tra una rotatoria importante – quella sponsorizzata da UniCusano – e l’area riqualificata del PalaTerni: una zona dove tra l’altro ha la residenza, al civico 45, un amministratore comunale.

Per tutta la domenica (19 novembre) e anche per gran parte della giornata di lunedì il vice sindaco ha provocato Asm. La partecipata ha cercato di fargli capire che non poteva dipendere da Asm, che Asm non lascia i divani in strada, anzi li toglie dalle case della persone che li vogliono buttare insieme, sollevando questi ultimi da un onere costoso, in quanto il servizio che effettua da anni è gratuito. Soprattutto che non ha dipendenti da mandare ad affiggere cartelli per fare dispetto a nessuno. Gli spiega che quel divano lì dove lo ha fotografato lui non poteva che essere stato portato da un cittadino onesto che ha contattato la municipalizzata. E che sicuramente, o per errore o per altre ragioni, non ha rispettato l’indicazione a metterlo fuori il giono del ritiro, cioè il 25.

Un giallo che ha incuriosito tantissimi cittadini e che si è concluso mercoledì 21 con una multa a carico di una signora che non aveva capito che non poteva toglierlo da casa prima del 25. A multarla il Comune. La polizia locale ha anche preteso che il divano tornasse dove è sempre stato, nell’abitazione della signora, per essere messo nuovamente fuori il giorno stabilito, il 25. Insomma, il caso del divano sollevato per colpire Asm è stato un boomerang per Corridore.