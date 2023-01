Terni, Palazzo Spada attiva il piano antineve e in più raccomanda: «Non parcheggiate le auyto sotto agli alberi, usate scarpe adatte per uscire» Il 24 gennaio scuole chiuse

TERNI – Palazzo Spada attiva il piano antineve redatto nel 2017 dalla giunta Di Girolamo per fronteggiare eventi meteorologici caratterizzati da prolungate precipitazioni nevose, in considerazione del fatto che la neve in città costituisce una eccezione e non un evento ordinario. Nel piano è prevista l’organizzazione di interventi immediati per garantire i servizi essenziali, evitare gravi disagi alla popolazione, garantire condizioni di sicurezza per la circolazione stradale e predisporre il relativo modello d’intervento con cui coordinare le varie operazioni. Nonostante ciò con una apposita ordinanza il sindaco Latini decide di chiudere le scuole di ogni ordine e grado martedì 24 gennaio, senza però tralasciare di suggerire comportamenti responsabili a tutti i ternani, soprattutto agli utenti della strada.

Il comune ha disposto anche per domani, 24 gennaio, la chiusura delle scuole

Da lunedì 23 sul sito del comune compare una tabella che elenca le operazioni "a cura dei cittadini", i cosiddetti comportamenti responsabili da adottare, che vanno dall’informarsi sulla evoluzione della situazione meteo, all’indossare un abbigliamento adeguato. Niente tacchi, insomma, meglio scarpe con la gomma sotto, antiscivolo. E niente auto, se possibile: «Va utilizzata solo in caso di stretta necessità». Persino: «Utilizzare calzature idonee alle condizioni dei marciapiedi e delle strade da percorrere per prevenire pericolose cadute», come a dire che a Terni in caso di neve ci si deve muovere in base alle condizioni in cui versano le strade e marciapiedi. Fino a: «Liberare dal ghiaccio e dalle neve il suolo pubblico circostante la propria abitazione o attività produttiva».

«Quando le temperature si avvicinano allo zero - riporta la nota - le precipitazioni assumono carattere di neve e a seconda dell’intensità e della persistenza del fenomeno possono accumularsi in maniera consistente al suolo, creando problemi alla circolazione. Successivamente alle nevicate, in alcune situazioni, le temperature scendono nettamente al di sotto dello zero dando luogo alla pericolosa formazione di ghiaccio su strade e marciapiedi, costituendo un rischio ancora maggiore del manto nevoso sia per la stabilità e l’aderenza dei veicoli sia per l’equilibrio delle persone».

Chiarito questo, l’assessore alla protezione civile Stefano Fatale e il sindaco Leonardo Latini, avvertono che «il rispetto di alcune semplici norme, rappresenta un fattore determinante per la diminuzione dei danni alle persone». Raccomandando agli automobilisti di «girare con gli pneumatici antineve» e di «non parcheggiare nei punti di interesse pubblico, come fermate autobus, passaggi pedonali, vicinanze contenitori nettezza urbana».