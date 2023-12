Terni, «Ogni bambino che riceve un regalo, porterà un regalo per i meno fortunati»: il Babbo Natale solidale di Faurecia

TERNI Feste all’insegna della solidarietà per Forvia Faurecia, il cui momento di consegna dei regali ai figli dei dipendenti da parte di Babbo Natale diventa un momento per far bene agli altri. Il 16 dicembre, nell’ambito di un pomeriggio tutto dedicato ai più piccoli, ogni bambino che riceverà un regalo ne porterà un altro da donare a quelli delle case famiglia del territorio. «Un invito alla sostenibilità e al riciclo come opportunità di continuare a dare vita, o rinnovarla, per quei giochi o libri che hanno contribuito alla crescita regalando sorrisi, fantasia e divertimento. Un invito a educare e sensibilizzare i bimbi riguardo realtà più complicate» spiegano dall’azienda.

I bambini delle case famiglia Casa del Bambino di Terni, Piccolo Principe di Rieti e Azienda Pubblica Servizi alla Persona Beata Lucia di Narni sono invitati a partecipare. Per l’evento, chiamato “Santa ForClaus”, sono stati ideati laboratori creativi a tema inclusione con la collaborazione di associazioni come “Il Faro” di Narni e “La Girandola” di Arrone, un trenino per il tour della fabbrica, uno spettacolo di burattini a cura di “La Gru Ragazzi” e karaoke, oltre al buffet natalizio, realizzato in collaborazione con aziende del territorio.