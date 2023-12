Terni Digital Week: si conclude il corso sull'AI mirato a sostenere la gestione di piccole e medie imprese

TERNI Nell’ambito della Terni Digital Week non si poteva non parlare di uno degli argomenti che in questo periodo riscuote più interesse, quello dell’intelligenza artificiale. Durante la manifestazione, però, il focus sono state le piccole e medie imprese del territorio, le modalità per cui questo strumento può essere di supporto al business e le potenzialità per le aziende del prossimo futuro; il 15 dicembre si è concluso un corso di formazione sul tema, “AI per le Pmi – Soluzioni di A.I. per accelerare i ricavi, ridurre i costi e mitigare i rischi”, voluto da Confindustria Umbria, Confapi Terni e Confartigianato Imprese Terni. La conclusione del corso, guidato da Marco Belmondo con la collaborazione di molti altri nomi di esperti del settore e coordinato da Matteo Bressan, è stata coronata dalla consegna dei diplomi di partecipazione, tenutasi presso la sede della Provincia, e dalle premiazioni delle associazioni di categoria partecipanti. Hanno seguito il corso anche 3 studenti meritevoli del corso di laurea in Economia Aziendale e 2 dell’istituto Casagrande-Cesi.

