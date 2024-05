Ternana, Pereiro salva i rossoverdi. A Bari finisce 1-1

BARI-TERNANA 1-1

BARI (4-2-3-1): Pissardo; Pucino, Di Cesare, Vicari, Ricci; Maiello, Benali; Bellomo (21' st Achik), Acampora (1' st Maita), Sibilli (30' st Kallon); Nasti (30' st Puscas). All. Giampaolo A disp. Oliveira, Lulic, Zuzek, Colangiuli, Matino, Aramu, Morachioli, Dorval.

TERNANA (3-5-2): Iannarilli; Casasola, Dalle Mura, Lucchesi (41' st N’Guessan); Favasuli, Luperini, Amatucci, Faticanti (15' st De Boer), Carboni (30' st Raimondo); Pereiro (41' st Dionisi), Distefano (41' st Zoia) All Breda A disp. Vitali, Franchi, Bonugli, Sorensen, Ferrara, Viviani, Labojko.

ARBITRO: Aureliano di Bologna

MARCATORI: st 14' Nasti, 37' Pereiro

NOTE: Spettatori 33.808 (di cui 3 ospiti). Ammoniti Favasuli, Di Cesare per gioco falloso, Bellomo, Pereiro, Nasti per comportamento non regolamentare. Angoli 3-3. Recupero tempo, pt 4', st 5'.

Bari - Una Ternana sprecona nel primo tempo, va in svantaggio nel secondo e poi riprende la partita con il solito Pereiro. Pronti via e su un cross di Pucino Sibilli anticipa di testa Favasuli prendendo palo. La Ternana risponde subito con Favasuli che scappa in velocità servendo Pereiro che calcia sul fondo. Al 9' in occasione di un calcio d'angolo Carboni subisce fallo da Vicari e l'arbitro Aureliano concede calcio di rigore.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si incarica della battuta Casasola che calcia a mezza altezza alla destra del portiere Pissardo che para. Per i rossoverdi è il quarto rigore sbagliato in stagione su cinque battuti. Al 35' Luperini crossa dal fondo con la sfera che supera il portiere biancorosso e Distefano di esterno destro indirizza la palla verso la porta prendendo il palo. Passano dieci minuti ed è Pereiro a prendere il legno, calciando dal limite dell'area. Nella seconda frazione di gioco il Bari cambia assetto di gioco passando al 4-3-1-2, riuescendo a mettere in difficoltà la squadra di Breda. Al 10' su corner di Bellomo svetta Di Cesare che sovrasta Dalle Mura e di testa colpisce la palla che finisce di poco sul fondo. Quattro minuti più tardi il Bari trova il gol del vantggio. Serpentina di Ricci che supera due avversari poi passa il pallone al centro dell'area di rigore con Nasti che tutto solo davanti a Iannarilli non sbaglia. Al 37' i rossoverdi nonostante fossero in un momento di difficoltà trovano il pareggio. Casasola sulla destra mette in mezzo per Amatucci che trova De Boer, che in area di rigore sceglie di appoggiare la sfera a Pereiro che calcia a botta sicura e complice una deviazione di Di Cesare spiazza Pissardo. L'andata dei play out termina in parità ed ora si deciderà tutto al Libero Liberati, il prossimo giovedì 23 maggio.