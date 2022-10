Terni e Narni, arrivano gli "sportelli energia". Informazione e formazione sui comportamenti sostenibili

Inaugurati gli sportelli energia. Obiettivo principale: sensibilizzare cittadini e imprese sulle problematiche della qualità dell’aria e promuovere comportamenti che mirino alla riduzione delle emissioni inquinanti nella Conca Ternana.

Due sportelli, uno a Terni e uno a Narni, frutto di un progetto congiunto tra il Comune di Narni, capofila, e il Comune di Terni con la collaborazione di Arpa Umbria, nell’ambito dell’accordo di programma tra Regione Umbria e Ministero dell’Ambiente sul risanamento della qualità dell’aria nella Conca Ternana.

Una serie di misure per contrastare l’inquinamento da PM10, e rientrare nei limiti dettati dalla normativa europea a tutela della salute pubblica che nella pratica si traducono in informazioni su azioni di riqualificazione energetica degli edifici, uso efficiente degli impianti di climatizzazione degli ambienti, uso corretto delle biomasse nel riscaldamento domestico, agevolazioni nazionali e locali per interventi che riducono le emissioni di polveri sottili, mobilità sostenibile.

«Come ogni cambiamento, anche quello sul nostro rapporto con l’energia ha bisogno di essere supportato da un flusso costante d’informazione - ha detto il sindaco di Terni Leonardo Latini - i temi dell’energia e della salvaguardia ambientale vanno di pari passo. Nel caso del nostro territorio, i problemi possono però essere trasformati in opportunità, cogliendo le possibilità che la transizione energetica offre ai cittadini e alle imprese attraverso informazioni, strumenti, azioni, finanziamenti».

«Che si tratti di salvaguardia ambientale o di efficientamento per ottimizzare i consumi - ha commentato Lorenzo Lucarelli, Sindaco di Narni - l’energia è il tema del futuro. Per questa ragione abbiamo lavorato per mettere a disposizione dei cittadini un’interfaccia territoriale dove possano trovare servizi, competenze e conoscenze utili in materia di risparmio energetico».

«Nuove energie per un’energia nuova. Questo non vuole essere soltanto un gioco di parole, bensì un programma preciso per continuare a diffondere capillarmente nel territorio una vera e propria cultura del risparmio energetico - ha commentato Giovanni Rubini, Assessore all’Ambiente del Comune di Narni - In questo senso lo Sportello Energia è per noi un importante passo avanti: siamo entusiasti di poter mettere al servizio di tutta la cittadinanza un punto di incontro, dove i cittadini possano trovare consulenza e assistenza personalizzata, nonché apprendere pratiche di comportamento utili per la vita di tutti i giorni».

«Le azioni e gli interventi che mettiamo in campo costantemente per il miglioramento dell’ambiente nella conca ternana - dice l’assessore all’ambiente del Comune di Terni Benedetta Salvati - devono essere accompagnate da un cambiamento culturale, non solo da parte degli amministratori, ma soprattutto da parte dei cittadini. Per questo è indispensabile fornire a tutti e nei modi più immediati, le informazioni necessarie a migliorare gli stili di vita e a cogliere le opportunità, anche economiche, che derivano dai cambiamenti che stiamo vivendo nel settore dell’energia. Lo Sportello di Terni, presso l’URP di via Roma, cercherà di farsi promotore di questi valori e di diventare un punto di riferimento per i cittadini e le imprese».

Nel corso della conferenza stampa in cui è stato presentato il servizio, sono intervenuti Vitaliano Palomba della Direzione Regionale del Servizio Energia, ambiente efficienza energetica e qualità dell’aria e Francesco Longhi Direttore del Dipartimento Umbria Sud di Arpa Umbria.

«Come Arpa -ha detto Longhi- andiamo a monitorare attraverso la rete regionale delle centraline anche quelli che sono i microparticolati inquinanti dei tre principali fattori: riscaldamento domestico, traffico e l’inquinamento dovuto alle industrie. Arpa da anni pone molta attenzione sulla qualità dell’aria con particolare interesse alla Conca Ternana. Tra le attività di Arpa c’è la certificazione energetica degli edifici che consente ai cittadini di poter ottenere delle premialità dal punto di vista sia urbanistico che economico, premialità gestite in collaborazione con i Comuni di appartenenza. Con gli sportelli che oggi inauguriamo, andiamo a sensibilizzare ed informare in cittadini, suggerendo strategie di miglioramento della qualità dell’aria».

«Siamo molto orgogliosi di prendere parte ad un progetto così ambizioso - ha dichiarato Sarah Nucera, Responsabile Divisione Marketing e Comunicazione AzzeroCO2 individuata come gestore del servizio - che ha l'obiettivo di diffondere e consolidare una cultura della sostenibilità ambientale ed energetica su tutto il territorio della conca ternana: cittadini, professionisti, imprenditori e ragazzi, sono tutti chiamati a fare la propria parte nella lotta ai cambiamenti climatici in atto. Il progetto dello Sportello Energia di Terni e Narni fornirà ai cittadini e alle imprese strumenti concreti, sia dal punto di vista tecnico che normativo, per investire nella transizione energetica. A questo si affiancherà un lavoro sinergico con le scuole del territorio che sapranno raccontare e implementare le buone pratiche per vivere con efficienza sia a casa che negli spazi condivisi. Mobilità sostenibile, riscaldamento domestico efficiente, risparmio energetico sono i pilastri su cui fondare una strategia di riduzione di bollette e emissioni di CO2, al fine di effettuare scelte consapevoli che possono fare la differenza per l'ambiente e la collettività».

Sedi Sportello Energia

Narni, Piazza dei Priori, 2;

Terni - Via Roma, 36

www. https://sportelloenergiaterninarni.it/