Narni, il Comune promuove le Comunità Energetiche Rinnovabili. Un incontro pubblico per cooscere il progetto

NARNI Un incontro pubblico per spiegare come funzionano le Comunità Energetiche. Un argomento quanto mai attuale, che il Comune di Narni ha deciso di approfondire. L'appuntamento a cui sono chiamati ad intervenire i cittadini narnesi è per venerdì 18 febbraio, alle 17.30, quando si svolgerà l'incontro "Le Comunità Energetiche Rinnovabili, conoscerle, capirle e crearle" sulla pagina Facebook del Comune. Relatori saranno soggetti aggregati specializzati nella creazione di Comunità Energetiche, che illustreranno i passi necessari per chi volesse aderire al progetto. «Chiunque potrà essere soggetto produttore e/o consumatore -ha spiegato l'assessore all'ambiente Alfonso Morelli- lo stesso Comune di Narni metterà a disposizione delle coperture per la produzione il cui ricavato verrà investito nella lotta alla povertà energetica».

«La nuova frontiera della politica energetica -continua Morelli- indipendente dalle fonti fossili, punta a fare organizzare i cittadini ed attività produttive in comunità capaci di autoprodurre e consumare energia rinnovabile. Una strategia che attualmente rappresenta una delle principali soluzioni alla crisi energetica in corso in un'ottica di sostenibilità ambientale e sociale. Un incontro per approfondire il tema e presentare alla cittadinanza un elenco qualificato di soggetti aggregatori che a vario titolo possono contribuire alla nascita delle comunità energetiche nel territorio di Narni».