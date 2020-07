© RIPRODUZIONE RISERVATA

TERNI «Sembra che la pandemia abbia fatto riscoprire il valore del mattone, che si conferma un investimento sicuro anche in un periodo di contrazione economica come quello in corso». Enzo Marinelli, dell'impresa Cardeto Costruzioni segnala una ripresa del settore. «Si cerca l'affare afferma Marinelli -, e tendono a negoziare sul prezzo del nuovo per aggiudicarsi l'appartamento costruito con criteri di risparmio energetico al costo più basso possibile». Le agenzie Tecnocasa e Tecnorete, sia durante che dopo il lockdown, indicano interesse all'acquisto da parte di chi ha liquidità sul conto corrente. Giuseppe Flamini, in qualità di imprenditore edile e non di presidente della Camera di Commercio, ammette che a Terni «le persone cominciano a guardare favorevolmente all'acquisto della prima casa, ma non per via della disponibilità in banca, quanto semmai perchée anche accedervi è diventato più semplice».» - replica Flamini. Mario Giangiuli, della storica agenzia in via don Bosco afferma che da circa un mese molte famiglie sono alla ricerca di una casa con giardino o di un appartamento con terrazzo. «Questa esperienza del lockdown ha traumatizzato un po' tutti dice Giangiuli e quei nuclei familiari di quattro persone che si sono trovati a vivere in due stanze per due mesi senza mai uscire, sono pronti ad investire in un immobile più grande, possibilmente con uno spazio all'esterno». Per Angelo De Angelis, dell'immobiliare De Angelis, «chi investe lo fa soprattutto nell'usato che ha raggiunto prezzi veramente bassi e diventa interessante dal punto di vista dell'affare.Per il resto le richieste sono di prime case, proprio in virtù del fatto che i tassi dei mutui sono al di sotto dell'1 per cento. Quindi si registrano sia richieste di acquisto di appartamenti a prezzi stracciati da poter affittare, che di prime case, ma con giardino». Maurizio Castellani dell'impresa Castellani e Gelosi fa un'analisi.«Oggtutte cose che vanno ad incidere sul costo dell'appartamento. Molti ternani - replica Castellani- col fatto che l'usato si trova a prezzi irrisori, cercano di tirare giù il prezzo del nuovo, ma sotto ai 1.700 euro al metro quadro è impossibile scendere. Per questa ragione si guarda al vecchio da ristrutturare. Chi non ha una prima casa approfitta dei mutui agevolati per acquistare immobili da privati che si trovano in difficoltà. Tutto questo, secondo Castellani «non ha niente a che vedere con una ripresa dell'edilizia». «Non essendoci richieste per il nuovo i cantieri tardano a partire. Per adesso c'è più una tendenza a fare l'affare della vita».