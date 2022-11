"Pareggiamoci", oltre duecento studenti al convegno organizzato dai Lions

«Una stupenda giornata di vero lionismo, dedicata al service nazionale “Educazione civica: dalla cultura dei diritti a quella dei doveri». Il presidente di Zona Carlo Viola è più che soddisfatto del successo del convegno organizzato dai Club Lions del Ternano (Lions Narni, Lions San Gemini-Terni dei Naharti, Lions Terni Host, Lions Terni Interamna, Lions Terni San Valentino e Lions Valnerina) intitolato “Pareggiamo” , l’educazione alla parità di genere come contrasto alla discriminazione e alla violenza contro le donne” che si è svolto all’hotel Michelangelo davanti ad oltre duecento studenti che sono stati salutati dal sindaco di Terni Leonardo Latini e dal presidente della provincia Laura Pernazza, dall’assessore al Welfare Cristiano Ceccotti. Presenti anche le presidi i del liceo classico Roberta Bambini e del scientifico Donatelli, Leonelli

Relatori di grande livello hanno analizzato i fenomeni di discriminazione e di violenza di genere dal punto di vista normativo, giudiziario ed operativo, per poi condividere con i ragazzi le iniziative intraprese sul territorio, così gli operatori del settore scolastico e sportivo hanno poi trasmesso agli studenti i valori educativi indispensabili a favorire la parità tra i vio: Il dottor Luca Sarcoli, vice questore vicario della questura di Terni, ha parlato delle misure di prevenzione della violenza di genere e delle procedure di intervento della Polizia di stato con una lunga serie di dati sull’attività delle forze dell’ordine con il successo dello strumento preventivo dell’ammonimento. Poi è stata la volta del magistrato Barbara di Giovannatonio, giudice per indagini preliminare del tribunale di Terni, che ha parlato della violenza e genere nella nostra comunità e l’esperienza come gip.



Ha proseguito avvocato Federica Bigi che ha parlato degli aspetti normativi la violenza e del genere con le modifiche introdot dal codice rosso, per continuare con la Laura Pelle, responsabile del centro anti violenza “Libera tutte” che ha descritto il sostegno dato alle vittime di discriminazione e di violenza e genere con tutte le iniziative sul territorio. Ha terminato la prima sessione l’avvocato Angelica Libretti con il pregiudizio giudiziario nei confronti delle donne e il condizionamento degli stereotipi di genere nel settore della famiglia in ambito penale. Poi, l’intervento del presidente dell’Ordine avvocati Terni Marco Franceschini che ha descritto la tutela della parità di genere nella libera professione.Poi c’è stato un’altra sessione del convegno coordinata dal presidente e comitato fair play Umbria e presidente del club Lions Terni Host Stefano Lupi. Interessante quanto detto dalla professoressa Filomena Zamboli sull’educazione alla parità di genere i percorsi scolastici. Hanno attirato l’attenzione dei ragazzi GLI interventi della dottoressa Alessandra Favoriti, ex pallavolista attuale medico sportivo della Ternana calcio e della nazionale Italiana di pallavolo femminile, insieme all’ex arbitro di calcio maschile e attuale vice presidente regionale dell’associazione Italiana arbitri Silvia Tea Spinelli. Ha continuato l’avvocato Raffaella Sabatini presidente provinciale del centro sportivo Italiano e componente del comitato pari opportunità dell’Ordine degli avvocati di Terni. A finire l’intervento dell’atleta internazionale di karate Anita Pazzaglia, che ha dialogato con i suoi coetanei in platea. Tutte premiate dal comitato Fair play Umbria come testimonial della discriminazione di genere.