Terni, soccorre un conoscente dopo un incidente e lo deruba

I carabinieri della Stazione di Papigno hanno denunciato un 29enne ternano, gravato da precedenti, per furto e minaccia aggravata. Il giovane, all'inizio dello scorso mese di febbraio, aveva prestato soccorso ad un suo conoscente 48enne,

coinvolto in un lieve incidente stradale: mentre quest'ultimo era impegnato a constatare i danni del proprio veicolo, il giovane si era impossessato del portafoglio rimasto incustodito nell'abitacolo, contenente una modica somma di denaro, i documenti ed una carta di credito. Proprio gli alert giunti sul telefono della parte offesa l'hanno messa sull'avviso di chi potesse esser l'autore del furto ma quando si è messo in contatto con l'indagato, preannunciandogli l'intenzione di sporgere denuncia ai Carabinieri, il 29enne, per tutta risposta, lo ha minacciato di morte. Per lui è scattata così la denuncia per entrambe le fattispecie.