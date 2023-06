Terni, ladri alla Tonic portano via ombrelloni e lettini: indaga la polizia

TERNI - Il furto andato in scena nella notte tra martedì e mercoledì è a dir poco singolare.

I ladri stavolta hanno preso di mira una grande quantità di lettini e ombrelloni che erano sistemati nel parco esterno della Tonic di via del Centenario, a Borgo Rivo.

Ad accorgersi che dalla struttura erano spariti un centinaio di lettini e oltre venti ombrelloni sono stati i gestori del fitness club Tonic.

Che non hanno potuto fare altro che denunciare l’episodio alla questura di Terni, che ora sta indagando per far luce sul furto.

La certezza è che il colpo che è stato messo a segno nel cuore della notte è stato compiuto da gente ben organizzata, che sapeva come muoversi all’interno del parco dove c’è la piscina estiva.

I malviventi debbono aver impiegato molto tempo per prelevare lettini e ombrelloni che, dopo essere stati caricati su un furgone, sono stati portati via e al momento sono spariti nel nulla.

Il bottino del colpo si aggira sui 15mila euro.

La polizia sta svolgendo le indagini nella speranza di poter dare un nome agli autori del furto.

Dopo la denuncia gli investigatori sono stati impegnati nella visione delle immagini registrate dalle telecamere della videosorveglianza della struttura presa di mira.

Immagini che avrebbero immortalato i malviventi impegnati nel trasporto di lettini e ombrelloni. Merce voluminosa e non certo semplice da nascondere.