Terni, la polizia incontra gli studenti delle scuole superiori: in campo la sezione specializzata sulle insidie del web

TERNI - La polizia torna tra gli studenti per parlare di sicurezza online.

La sezione operativa sicurezza cibernetica di Terni è stata all’Istituto omnicomprensivo Ipsia “Sandro Pertini” per incontrare i ragazzi e le ragazze e informarli sull’uso consapevole degli strumenti digitali, mettendoli in guardia dalle insidie del web, sensibilizzandoli, insieme ai loro insegnanti, ad un utilizzo corretto della tecnologia per contrastare ogni forma di distorsione della rete.

Agli studenti sono stati illustrati i vari profili di responsabilità, anche penale, di alcuni comportamenti che, celati dietro un'identità digitale, spesso vengono sottovalutati.

Gli incontri verranno ripetuti anche in altri istituti superiori sia ternani che della provincia.