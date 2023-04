Terni, a scuola di legalità: I carabinieri incontrano gli studenti della “De Filis”

TERNI - I carabinieri incontrano gli studenti dell'istituto comprensivo "De Filis" per parlare di cultura della legalità.

Si soffermano sugli argomenti pilastro del progetto sulla legalità, dal bullismo e cyber bullismo, all’utilizzo consapevole dei social network e ai rischi della rete, fornendo consigli pratici su come i ragazzi dovrebbero comportarsi e ricordando quanto sia importante, in caso di difficoltà, chiedere aiuto ad una persona adulta ed alle forze di polizia per i fatti più gravi.

Durante gli incontri, che hanno visto la partecipazione attiva di studenti e insegnanti, sono state illustrate le nozioni essenziali che caratterizzano i comportamenti delle persone violente, dei bulli e dei tossicodipendenti, le conseguenze dell’uso smodato delle bevande alcoliche e gli effetti dannosi che l’uso delle sostanze stupefacenti provoca sull’organismo.

L'iniziativa è legata al protocollo d'intesa tra l'arma e il ministero dell'università.

La dirigente scolastica, Maria Paola Morelli, insieme ai referenti del progetto, ha rivolto un ringraziamento "ai rappresentanti dell’Arma intervenuti, introducendo le tematiche del bullismo e delle dipendenze, al termine di un progetto scolastico in atto già da alcuni mesi".

"Gli incontri - sottolinea una nota del comando provinciale - sono stati ancora una volta conferma dell’impegno sinergico di arma dei carabinieri e delle istituzioni scolastiche nel sostegno della crescita dei giovani cittadini del futuro”.