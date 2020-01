E' in gravi condizioni la donna di 50 anni investita ieri notte in via Battisti a Terni da un ragazzo di 25 anni, di Spoleto, risultato positivo all'alcoltest. Oltre al ritiro della patente, l'auto guidata dal venticinquenne è stata sequestrata. La donna, ternana, è ricoverata in rianimazione all'ospedale Santa Maria di Terni in prognosi riservata.

La dinamica Gli agenti della Polizia municipale di Terni stanno ricostruendo l'esatta dinamica dell'incidente. Il violento impatto è avvenuto in via Battisti, all'altezza di largo Don Minzoni, intorno alle 22 di domenica sera. La donna stava attraversando via Battisti quando l'auto, una Fiat Panda, l'ha centrata in pieno. L'urto è stato talmente violento che il corpo della donna è stata sbalzato nell'altra corsia . Il giovane alle guida dell'auto si è fermato dopo pochi metri. A bordo della Fiat Panda c'era anche una donna, forse la compagna del venticinquenne.

Le condizioni della donna sono apparse subito serie . Immediato l'arrivo del 118, che ha soccorso la cinquantenne. Dopo le prime cure, la donna è stata trasportata in codice rosso al Santa Maria . Gli agenti della Polizia municipale che sono intervenuti, coordinati dal tenente Eros Laudi, hanno chiuso per un paio di ore via Battisti, al fine di raccogliere tutti gli elementi utili per la ricostruzione dell'incidente. Tra cui sottoporre ad alcoltest il giovane di Spoleto, che non è neopatentato. Dall'esame effettuato, è risultato un tasso alcolico pari a 1,05 microgrammi per litro, il doppio del limite consentito per legge, fissato a 0,5.

Ultimo aggiornamento: 17:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA