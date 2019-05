TERNI Una donna al settimo mese di gravidanza è rimasta ferita in un incidente che è avvenuto poco dopo le 14 in viale Borzacchini tra una Punto su cui viaggiava la signora e un altro veicolo. La dinamica dell'incidente non è ancora stata accertata. La signora è stata soccorsa. Le sue condizioni non sarebbero gravi. Ultimo aggiornamento: 15:06 © RIPRODUZIONE RISERVATA