Terni, in prognosi riservata un nordafricano accoltellato a due passi da palazzo Spada: I carabinieri a caccia dell'aggressore

TERNI - Un nordafricano di 40 anni è in prognosi riservata all'ospedale dopo essere stato ferito con una coltellata alle quattro di notte, mentre era con alcuni amici. L'episodio nel cuore della notte a piazza Ridolfi, a due passi da palazzo Spada.

I carabinieri che indagano per identificare l'aggressore parlano di "episodio di gratuita violenza, che al momento non trova giustificazioni se non in atti posti in essere da sbandati che, soprattutto di notte e verosimilmente sotto l'influenza di alcool o di stupefacenti, si aggirano per le vie cittadine".

Stando ad una prima ricostruzione degli investigatori dell'arma, il quarantenne alle quattro di notte è stato avvicinato da un uomo che, senza alcuna apparente ragione, dopo avere scambiato con lui due parole, lo ha colpito con un fendente.

La vittima, soccorsa dal 118, è in ospedale con riserva di prognosi. I carabinieri del comando provinciale indagano a ritmo serrato per dare un nome all'autore della violenta aggressione.