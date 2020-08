© RIPRODUZIONE RISERVATA

TERNI - Brutta sorpresa per una famiglia ternana appena rientrata dalle ferie.Dal garage dell’abitazione in pieno centro, nei giorni d’assenza dei proprietari, sonoben cinque, tutte di valore.“Non solo erano parcheggiate dentro al garage - precisano le vittime del furto - ma erano tutte chiuse con un lucchetto. Una precauzione in più visto che solo due mesi fa ci avevano rubato un’altra bici sotto l’ufficio di via Porta San Giovanni”.La famiglia ternana, che abita nella centralissimaha visto sparire nel nulla due Spillo bianche, una Bianchi grigia, una mountain bike Adriatica e una bici elettrica Bottecchia bianca e blu, che ha un significativo valore affettivo. Quello reale del furto messo a segno dai soliti ignoti supera iLa notizia della sparizione delle cinque bici rimbalza sui social, dove in tanti raccontano di aver subito nel recente passato vicende analoghe.“Anche a me hanno rubato la bici, opportunamente legata, sotto casa - dice una donna. Ho girato tanto per trovarla ma niente. Ve ne erano anche altre, la mia era la più nuova e completa, credo più che altro le portino via per poi rivenderle”. Sul tema è nato anche il gruppo facebook “ritroviamo le nostrea Terni”, che si attiva ogni volta che un cittadino segnala il furto della propria bicicletta.Cinque giorni fa era stata postata la foto della bici di un bambino, sparita nel nulla in pieno centro. Che ora, grazie alla rete virtuale, è stata ritrovata. Sul gruppo vengono anche segnalate le bici abbandonate in varie parti della città, dal campetto di San Giovanni basso, al parco di Campitello fino alle sponde del fiume Nera.