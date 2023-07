Domenica 23 Luglio 2023, 08:24

TERNI - E’ fuori pericolo la bimba nigeriana di cinque anni che venti giorni fa era precipitata dalla finestra di casa, al villaggio Italia.

Dal policlinico Gemelli arrivano buone notizie. Quelle che la città, in ansia per le sorti della piccola che era gravissima dopo un volo di oltre dieci metri, si augurava.

«La bambina - fanno sapere dall’ufficio stampa dell’ospedale romano - da alcuni giorni è stata trasferita in neurochirurgia pediatrica e le sue condizioni sono nettamente migliorate».

L’incidente lunedì 3 luglio all’ora di cena, nella palazzina popolare di via Turati 33. La piccola nigeriana e sua mamma, insieme a un’amica della donna e alla figlia di lei in tenera età, condividevano l’appartamento al quarto piano.

Quella sera la mamma della bambina era andata al lavoro e lei era rimasta a casa con le altre inquiline.

La piccola, intorno alle 20 e 30 è andata in bagno da sola. Sarebbe salita sul water, forse per prendere una maglietta stesa ad asciugare, e avrebbe perso l’equilibrio precipitando nel vuoto.

Non vedendola tornare in salone la donna è andata a cercarla in bagno ma non l’ha trovata e a quel punto ha temuto il peggio. E’ scesa per le scale di corsa e una volta fuori dal portone si è trovata di fronte alla terribile verità. Il corpo della piccola era in terra tra due auto in sosta. Il primo ad accorrere era stato un muratore albanese vicino di casa, che ha dato l’allarme e atteso l’arrivo dell’ambulanza del 118.

Il volo di oltre dieci metri e poi l’impatto al suolo, aveva causato alla piccola lesioni gravissime. Immediato l’arrivo dei soccorsi. Al “Santa Maria” la bambina era giunta in condizioni disperate per un trauma cranico, facciale e toracico. Il personale medico del pronto soccorso l’aveva stabilizzata ed era già pronta la sala operatoria quando si era deciso, a causa delle gravissime lesioni, il suo trasferimento nel reparto di rianimazione del policlinico romano con prognosi riservata.

Da quella sera un quartiere, quello delle case popolari tra via Turati e piazza della Pace, e una città hanno sperato e pregato per la piccola, nata a Terni nel 2018 e figlia di una giovane coppia nigeriana. Il papà lavora fuori città e lei con la mamma condividevano la casa popolare presa in affitto con un’altra donna nigeriana e sua figlia di 2 anni.

Per gli investigatori della squadra mobile, che insieme alla volante e alla scientifica hanno cercato di ricostruire la dinamica del tragico volo, ci sarebbero pochi dubbi sul fatto che si sia trattato di una disgrazia che nessuno avrebbe potuto prevedere o evitare. La conferma arriva dal fascicolo aperto in procura dal pm, Andrea Claudiani, che non ha alcuna ipotesi di reato.

La caduta della bimba, per molti giorni ricoverata in rianimazione e ora fuori pericolo, è stata attutita dai fili tirati per asciugare i panni, sistemati piano per piano sulla facciata esterna del palazzo popolare di via Turati.