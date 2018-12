TERNI «Un'emissione improvvisa e imprevista di fumi»: così l'Ast definisce in una nota la «situazione anomala» che si è verificata nel primo pomeriggio di oggi all'interno dell'area a caldo dell'acciaieria di

Terni, dove una nube di colore arancione si è alzata improvvisamente dagli impianti. Secondo quanto riferisce la stessa azienda l'emissione si è verificata, per cause in corso di accertamento, durante il normale trasporto di una siviera contenente acciaio fuso. «L'evento - continua la nota - si è esaurito nel giro di pochi minuti e non si è ripetuto nelle colate seguenti». L'azienda ha informato dell'episodio l'Arpa, che ha inviato i propri tecnici sul posto. L'anomalia è stata notata e ripresa con i cellulari da diversi cittadini della zona est della città che, allarmati, hanno postato i video sui social. © RIPRODUZIONE RISERVATA