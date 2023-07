Terni. Eletto il nuovo direttivo del circolo canottieri Piediluco: entrano politica e sindacato con Fabio Paparelli e Claudio Cipolla

Con le votazioni di domenica 30 luglio si è rinnovato il consiglio direttivo del circolo canottieri Piediluco che resterà in carica fino al 2027. Prossimamente si stabilirà la data per eleggere il nuovo presidente al posto di Marina Lana e si distribuiranno gli incarichi previsti dallo statuto. Hanno espresso il loro voto 91 soci che avevano a disposizione un massimo di nove preferenze su una lista presentata prima delle elezioni. Il numero più alto dei voti, 78 è andato a Claudio Cipolla, segretario generale Cgil di Terni mentre a Fabio Paparelli consigliere regionale Pd sono andate 69 preferenze e a Fabrizio Di Patrizi 76. Entrano in consiglio oltre che Paparelli, Di Patrizi e Cipolla, Alessandro Brunotti con 71 voti; Silvia Caldarone con 74; Gianluigi Ciccarelli con 71; Maria Serena Ottavi con 71; Mirko Persi con 69 preferenze e Giancarlo Rabbito con 70. Del collegio dei probiviri fanno parte Paolo Di Giuli, Leonardo Mirra e Francesco Petrelli mentre revisori dei conti sono Sergio Di Giuli, Ludovico Gianchetti, Federico e Jacopo Poggioli.