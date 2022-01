Terni, Ecco i volontari che portano a spasso i cani dei padroni in quarantena

TERNI - Dal 3 gennaio ci sono volontari impegnati nel servizio di dog sitting per le famiglie che hanno un cane e che sono costrette a restare in casa perché in quarantena o perché positive al coronavirus.

Un servizio che viene svolto dai giovani volontari dell’Associazione Genitori di Terni con la collaborazione di personale specializzato dell’associazione cinofila Team Mirò.

Il servizio di accompagnamento degli animali da compagnia per le persone in quarantena è garantito da operatori esperti cinofili, adeguatamente preparati per gestire attività in situazioni di emergenza e protezione civile.

Diverse le famiglie ternane che, impossibilitate ad uscire di casa, hanno già chiesto aiuto ai volontari per gestire le passeggiate quotidiane del proprio cane.

Per attivare il servizio basta chiamare il Team Mirò 329 1553620 o l’A.Ge. 338 8014801.