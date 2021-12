“Musica in quartiere” sbarca in centro: Lezioni gratuite di canto e chitarra per bambini e ragazzi

TERNI - La prima edizione si è svolta nella sala polivalente del Cesvol, a Cospea, e ha visto una grande partecipazione.

Ora “Musica in quartiere”, il laboratorio gratuito di avvicinamento alla musica per ragazzi e bambini organizzato dall’Arci di Terni che fa parte del progetto New Generation Community, coordinato dal Cesvol Umbria e sostenuto da Con I Bambini nell’ambito del fondo per il contrasto alla povertà educativa minorile, sbarca in centro.

APPROFONDIMENTI VOLONTARIATO Narni, I Lions donano un sistema informatico per lo screening...

La prima lezione di canto e chitarra, a cura di Massimo Colabella e Eleonora Castellani, martedì 7 dicembre, dalle 15, al Jonas Club di Terni, in via De Filis 17. I corsi andranno avanti ogni martedì, dalle 15 alle 19.

Tutte le lezioni si svolgeranno in piccoli gruppi o in modalità individuale ed è obbligatorio il green pass sopra i 12 anni.

“In una città come Terni c’è un grande bisogno di laboratori musicali e artistici - dice Eleonora Castellani, coordinatrice dei corsi. La possibilità di un laboratorio di avvicinamento alla musica diventa l’inizio di un percorso per molti ragazzi che decidono poi di continuare con lo studio di uno strumento o che, magari, diventeranno solo dei buoni uditori”. Per partecipare si consiglia di prenotarsi inviando una mail a musicainquartiere@gmail.com o su whatsapp al numero 329 3982659.