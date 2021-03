Trentenne si aggirava in città con cinque chili droga nascosti nella sua auto: finisce in manette

TERNI Continua incessante l’azione delle Fiamme Gialle ternane a contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti. A finire in manette, questa volta, è stato un trentenne di origini albanesi trovato in possesso di oltre cinque chilogrammi di hashish. In particolare, i militari del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Terni, nell’ambito del costante monitoraggio economico del territorio, ancor più nel particolare contesto di restrizioni connesse all’emergenza epidemiologica, incuriositi dal comportamento di un automobilista che si aggirava in un quartiere residenziale della periferia, hanno sottoposto a controllo il veicolo ed il relativo conducente. Lo stesso, risultato residente a Roma, non ha saputo giustificare la propria presenza in loco e, sin da subito, ha mostrato evidenti segni di agitazione. Insospettiti dalle circostanze e dal particolare odore presente all’interno del veicolo, i militari hanno sottoposto a perquisizione l’autovettura ove è stata rinvenuta, abilmente occultata in un vano ricavato all’interno dell’abitacolo, la sostanza stupefacente confezionata in 50 panetti del peso di circa 100 grammi l’uno, pronti per essere venduti. Pertanto, si procedeva al sequestro dell’hashish, del veicolo utilizzato per il trasporto, di due telefoni cellulari e denaro in contanti traendo in arresto il soggetto per il reato detenzione di droga a fine di spacci. Il cittadino è stato anche sanzionato amministrativamente per la violazione alle disposizioni vigenti in materia di contenimento della diffusione del virus da Covid-19, avendo inosservato i divieti di spostamento tra Regioni senza comprovate motivazioni.

Ultimo aggiornamento: 08:57

