Terni, dieci concerti e location d'eccezione: il festival Federico Cesi porta la musica classica in palazzi e splendidi borghi

Dieci eventi di musica classica eseguiti in location a cielo aperto e palazzi seicenteschi con performer di fama mondiale, fondendo melodie e bellezza architettonica e paesaggistica. Un suggestivo mix di elementi, che comprende nove concerti ed un seminario di approfondimento, per la 15/a edizione del Festival Federico Cesi, organizzata dall'associazione Fabrica Harmonica, inaugurata lo scorso primo luglio e che proseguirà fino al prossimo 25 agosto a Terni, Acquasparta, Montecastrilli e San Gemini. La manifestazione ha il patrocinio della Regione Umbria, della Diocesi di Orvieto-Todi e dei Comuni che la ospitano ed ha il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Terni e Narni (Carit).

Punta di diamante di questa edizione sarà l'esecuzione della Sinfonia corale n. 9 op. 125 di Ludwig Van Beethoven per soli, coro e orchestra. Una produzione imponente, in programma mercoledì 20 luglio (alle ore 21,30) nell'Anfiteatro Romano di Terni, che coinvolgerà oltre 130 musicisti con tre formazioni corali. Si esibiranno i cori Cantoria Nova Romana, San Francesco d'Assisi di Terni, Novum Convivium Musicum; l'Orchestra Internazionale di Roma ed un cast internazionale dei solisti con Giorgia Costantino (soprano), Aleksandra Papenkova (contralto), Stefano Latini (tenore), Vladimir Jindra (baritono). Il tutto sarà diretto dal maestro Antonio Pantaneschi. Uno spettacolo, ad ingresso libero, organizzato in collaborazione con il Comune di Terni e con Unitalsi (Unione Nazionale Italiana Trasporto Ammalati a Lourdes e Santuari Internazionali) Terni, a cui andrà il ricavato della raccolta fondi promossa durante il concerto. Tutti i concerti sono ad ingresso libero ed è consigliata la prenotazione: www.festivalfedericocesi.it, fabricaharmonica gmail.com, 393 9145351, 389 6638112.