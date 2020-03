Arriva anche al Santa Maria di Terni il dispositivo trasportabile per ambulanza per alto bio-contenimento. Il macchinario è stato donato dall'azienda di Terni, Centinari. Il dispositivo è stato acquistato oggi dalla task force voluta dal commissario straordinario dell’azienda ospedaliera di Terni, Andrea Casciari, e composta dal primario di anestesia e rianimazione Rita Commissari e da Leonardo Fausti della direzione affari generali. Un gruppo di lavoro che si sta occupando di acquistare materiali per gestire l'emergenza Covid-19 grazie alle risorse donate all'ospedale. © RIPRODUZIONE RISERVATA