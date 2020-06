Terni, Consegnate le borse di studio dell'associazione Claudio Conti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TERNI - Cinquedell’istituto comprensivodi Terni, che si sono distinti per l’impegno costante e le eccellenti competenze conseguite, hanno ricevuto le borse di studio dell’associazioneLa cerimonia si è svolta nel cortile della scuola, alla presenza della dirigente,, dell’assessore al welfare del Comune,e dei volontari della onlus, guidati da“Un sentito grazie alle famiglie, che in questa fase caratterizzata dall’emergenza covid e della didattica a distanza, si sono sobbarcate un grande carico di lavoro e di problematiche” ha detto l’assessore Ceccotti.L’iniziativa è legata al progetto Adottiamo una scuola, condiviso con un patto di collaborazione tra l’associazione “Claudio Conti”, l’istituto Fatati e il Comune di Terni. Nell’ambito del patto è stato realizzato anche un laboratorio teatrale rivolto ai ragazzi della scuola per attingere dal vissuto dei ragazzi alla ricerca di forme di comunicazione e linguaggi che trasmettano i valori positivi del vivere insieme.