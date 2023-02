Terni, centinaia di persone per la processione di San Valentino

Terni - Dopo il solenne pontificale di San Valentino celebrato da monsignor Francesco Antonio Soddu vescovo di Terni, i fedeli si sono messi in fila per dar vita alla processione cittadina che ha accompagnato l’urna del santo per il rientro nella basilica, lungo le vie della città, passando davanti al palazzo Spada, sede del comune, la chiesa del Sacro Cuore a città Giardino e quella di Santa Maria del Carmelo, fino al colle dove si trova la chiesa che custodisce le reliquie e la memoria del Santo.

La processione è stata accompagnata dai gonfaloni del Comune, Regione e Provincia e da quelli delle confraternite, insieme ai rappresentanti di movimenti e associazioni diocesane, dal Sindaco Leonardo Latini e dalla presidente della Provincia Laura Pernazza e dalle altre istituzioni civili e militari istituzioni presenti alla celebrazione del pontificale, dai figuranti in ambiti storici e dai tamburini insieme alla banda musicale di Cesi. Sul sagrato c’è stato il saluto del presidente dell’Azione Cattolica diocesana Luca Diotallevi.