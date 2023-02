La presidente Tesei a Terni per il Pontificale: «Io ricandidata da Salvini? Lavoriamo per il bene dell'Umbria, sono disponibile»

TERNI - «Se resto la migliore candidata presidente di Regione del centrodestra, come ha detto Matteo Salvini, non lo dovete chiedere a me, di certo occorre continuare a lavorare per il bene dell'Umbria»: così ha dichiarato la governatrice della Regione Umbria, Donatella

Tesei, dopo la Messa per il Pontificale di San Valentino, a cui ha partecipato insieme alle massime istituzioni e autorità cittadine regionali: il segretario della Lega l'ha ricandidata da Milano anche per un eventuale secondo mandato, con un annuncio di pochi giorni fa. «Le parole che Salvini ha avuto per me fanno piacere e la mia disponibilità per la ricandidatura alla presidenza della Regione c'è sempre stata», ha aggiunto la presidente.