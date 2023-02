Terni, Umbria libri Love. Cinque finalisti per un premio: chi ha raccontato meglio l'amore è stato Yari Selvetella

TERNI - Il vincitore della prima edizione del Premio letterario "Raccontami l’amore” è Yari Selvetella, giornalista, scrittore, autore di “Vite mie” edito da Mondadori. Con quel libro conquista la giuria del concorso letterario presieduta da Aurelio Picca. Il patriarca della letteratura conquista il pubblico: Aurelio Picca domina la scena di UmbriaLibri per tre ore di fila. Parla di Foscolo, di San Francesco, di Leopardi, di anime che lo inseguono lungo la Valnerina, di morte, di vita, di un patrimonio culturale che percepisce arrivando a Terni: «Tanti anni fa, entrando nella città dell’acciaio di notte, non riuscivo trovare un albergo. Adesso che sono tornato ho sentito l’amore, la morte, le anime del passato che vivono qui». Poi si concentra sui lavori dei finalisti ed in particolare su quello di Yari Selvetella. Al centro del romanzo del vincitore, che a sua volta centra il tema dell’amore così come chiedeva il concorso letterario organizzato dall’assessorato alla cultura del Comune di Terni per i festeggiamenti valentiniani, Selvetella mette il sentimento dello stare insieme di una famiglia allargata: un padre, una madre, quattro figli che hanno ovviamente genitori diversi ma sono molto legati tra loro. Claudio Prizio (il protagonista) fa la spesa, cucina, s’interroga sugli stati d’animo altrui, sui propri, scandaglia il passato e l’evoluzione del suo dolore per un lutto. Il passato, per lui, è stato doloroso: nella sua storia c’è la perdita della donna amata, che aveva due figli e poi ne aveva avuto uno anche con lui. Poi c’è una rinascita con un nuovo amore e con l’arrivo di un un’altra figlia. Con “Vite mie” arriva primo tra cinquantasei concorrenti. Tra 56 racconti d'amore. Premiati insieme a lui, nel corso della edizione Love di UmbriaLibri, gli altri quattro finalisti: Sara Maria Sefarini - “L’amore che devi” (Morellini editore), Sylor Gilmore - “L’armadio bianco” (Brè editore), Viviana Picchiarelli - “Prima del buio in sala” (Bertoni editore), Laura Moreni - “Siamo come lumache” (Bertoni editore).