Terni, a Carsulae arriva un "Cristo di periferia"

Domani sera, 4 agosto, alle 20,45 appuntamento al teatro antico di Carsulae. Andrà in scena, in collaborazione con Umbria Green festival, ”Cristo di periferia”, uno spettacolo interpretato da Francesco Montanari, scritto e diretto da Davide Sacco, con le musiche, eseguite dal vivo, di Raimondo Esposito.

David sacco si è chiesto cosa succederebbe se un nuovo Cristo nascesse oggi, in una qualsiasi periferia del mondo? Un giornalista “di un giornale che non esce in edicola” viene inviato dal suo direttore in un circo di periferia per scrivere un articolo su un “povero Cristo” che, nella sua roulotte, trasforma l’acqua in vino e moltiplica i pani e i pesci.

Scettico, il giornalista arriva in questo circo bastardo, dove incontra personaggi fragili e surreali: Maddalè, che camminava sul filo prima di rimanere zoppa, e che adesso legge le carte e “colleziona sogni claudicanti”, il nano Giuda, che ha un tatuaggio per ogni dolore che la vita gli ha causato, il direttore, crudele e spietato, fino a conoscere quest’uomo dei miracoli, il “povero Cristo”. Da quel momento in poi la storia scorre incessante e inesorabile, come una storia vera, di quelle che ognuno vorrebbe aver vissuto, come i numeri del circo, che nascondono le paure e le sofferenze dietro alle luci e alle risate.

A raccontare questa fiaba contemporanea Francesco Montanari che si interroga sul valore dei miracoli oggi, sulla bellezza del mondo a volte così difficile da intuire, e sull’importanza dei sogni. Un racconto di fede, quella stessa fede che spinge il funambolo a continuare a camminare sulla corda, sospeso nel vuoto: la fede che supera la paura.

La rassegna Carsulae teatro è a cura del Comune di Terni, in collaborazione con la Direzione Regionale Musei Umbria e il Teatro Stabile dell'Umbria, con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Terni e Narni.

Il biglietto d’ingresso costa 12 euro.