Premio Città di San Gemini: successo per la prima edizione del riconoscimento ai cittadini "modello"

Lunedì 31 Luglio 2023, 00:08







San Gemini- Al via la prima edizione del “Premio Città di San Gemini”.

Si è svolta venerdì sera nel Teatro Comunale la cerimonia di consegna dei premi ai i cittadini che si sono distinti nel campo della cultura, del sociale e della comunicazione.

“Si tratta di un riconoscimento- ha detto il sindaco Luciano Clementella- che vuole dare un segno di stima ai nostri cittadini che si sono distinti in ambito, sociale, culturale e sportivo. Persone che hanno messo a disposizione della Comunità il loro patrimonio professionale e culturale, nell’intento di dare lustro e visibilita’ al nostro paese in Italia e nel mondo e che vanta un notevole patrimonio storico, religioso e culturale.”

“Sono molto soddisfatto di questa prima edizione- ha affermato il consigliere Michele Blasi, commentando la serata- e sono certo che l’evento avrà un seguito nei prossimi anni”.

Di seguito l’elenco dei vincitori del “Premio Città di San Gemini. Per la cultura: Leda Cardillo Violati, Sandra Ceccarelli, Mauro Conti, Giulia Chiodini, Luciana Iannaco Medici, Giovanni Mastino Calori, Enzo Stinchelli, Aldo Zerbini. Per il sociale: Don Andrea Morelli, Don Gianni Sabatini, Stefania Federici, Anna Maria Menciotti. Per lo sport: Lorenzo Barone, Giuseppe Bracco, Massimo Morozzi, Cesare Pesciaroli. Per l’assessore alla cultura e turismo Federica Montagnoli, “Questo riconoscimento va ai nostri cittadini che si sono distinti nella promozione di San Gemini, fra i borghi più belli d’Italia, famosa da oltre un secolo per le sue acque minerali, per il verde magnifico da cui è circondata e per i prodotti enogastronomici di alto livello”.