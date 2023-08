Terni. Bandecchi sui social: «Il ministero dice che sono incompatibile come sindaco, però...»

«Il ministero dice che sono incompatibile a fare il sindaco per la Ternana e per la clinica e stadio però...». Lo annuncia il sindaco di Terni Stefano Bandecchi sui social. E aggiunge: «Male che vada si andrà a votare. Questa volta voglio l'80 per cento dei voti».

L'istruttoria sulla incompatibilità era partita dalla Segretaria comunale Noemi Spagna Musso al momento dell'elezione di Stefano Bandecchi a sindaco. Non è chiaro se la successiva vendita della Ternana e le dimissioni da presidente di Unicusano siano condizioni che permettano a Bandecchi di mantenere il ruolo di sindaco.