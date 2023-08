Mercoledì 2 Agosto 2023, 01:05

TERNI - Dieci pattuglie di vigilanti prIvati, nove agenti di polizia locale assunti a tempo determinato e altri 60 che saranno assunti il prossimo anno.

E’ la risposta del sindaco, Stefano Bandecchi, agli «episodi recenti di violenza che, nonostante i dati sulla criminalità non siano allarmanti, provocano comunque una percezione di insicurezza che incide negativamente sulla serenità della comunità e sul vivere quotidiano».

Il piano d’attacco realizzato con la messa in campo di un piccolo esercito di uomini in divisa per il controllo della città è stato illustrato al prefetto, al questore, ai comandanti provinciali dei carabinieri, della guardia di finanza e dei vigili del fuoco.

«Grazie anche alla collaborazione con soggetti esterni - dice Bandecchi - ho manifestato la volontà di attivare quanto prima possibile un servizio di controllo a tutela dei beni comunali presenti sull’intero territorio tramite la presenza di dieci pattuglie di operatori di società di vigilanza privata che potranno, laddove necessario, anche agire da segnalatori, per le forze di polizia, di eventuali situazioni da monitorare a cura degli organi istituzionalmente preposti alla sicurezza e all’ordine pubblico. Nell’incontro - aggiunge - ho comunicato l’impegno a procedere all’assunzione di almeno 60 unità di polizia locale nel 2024 e l’immediata entrata in servizio di nove agenti di polizia locale a tempo determinato utilizzando l’articolo 208 del codice della strada».

All’indomani del vertice con il prefetto e le forze dell’ordine Bandecchi, durante la seduta fiume del consiglio comunale, spiega le ragioni della scelta e assicura che il denaro per attuarla c’è: «Abbiamo trovato del denaro per assumere i vigili urbani, ne abbiamo 86, il prossimo anno ne vanno in pensione altri cinque e noi ci siamo fissati sul numero 86 dicendo che sotto non possiamo andare. Intanto - ha detto il sindaco - abbiamo assunto nove persone per sei mesi, dopodiché voglio assumere 60 vigili urbani e so dove trovare i soldi. A chi chiede cosa ne facciamo dei vigili in più rispondo tutto. Oggi abbiamo due vigili urbani per controllare i boschi, il lago di Piediluco e tutta la città. Dove troveremo i soldi? Per il prossimo anno dalle multe».

Per i nuovi assunti, il comando della polizia locale ha preparato un progetto incentrato sul vigile di quartiere.

Il territorio sarà diviso in zone omogenee e la figura dell’operatore di polizia locale di prossimità dovrà di intervenire a risolvere problematiche di natura viabilistica o relative a fenomeni di illegalità o inciviltà, segnalare le criticità rilevate e richiedere, se necessario, l’intervento di altre forze dell’ordine.