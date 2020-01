Il Comune di San Gemini ha deciso di vedere cinque autoveicoli dismessi, pubblicando un bando per la vendita all’asta di due autobus per trasporto persone Iveco, un autocarro Bremach per trasporto cose, un motocarro, sempre per trasporto cose della Piaggio e un terzo autoveicolo sempre adibito a trasporto merci e cose. L’asta pubblica per l’aggiudicazione è stata fissata per il 21 febbraio alle 10 negli uffici del Comune in Piazza San Francesco. Le offerte dovranno pervenire, sempre all’amministrazione comunale entro le 12 del 14 febbraio. L’asta, spiega il Comune, verrà esperita adottando il metodo delle offerte segrete. Sono ammesse solo offerte in aumento rispetto al prezzo a base d’asta, con offerta minima di 100 euro.Le offerte hanno natura di proposta irrevocabile e non sono ammesse, oltre il termine di scadenza, offerte sostitutive od aggiuntive, né si darà luogo a gara di miglioria al di fuori del caso di parità di migliori offerte valide. L’Aggiudicazione sarà effettuata a favore del concorrente la cui offerta sia la maggiore e in caso di parità di due o più offerte valide, si procederà, nella medesima seduta, ad esperire, tra i soli pari offerenti presenti, un'ulteriore gara ad offerta segreta. In tal caso il prezzo a base d'asta è quello eguale alle migliori offerte prodotte. Scarica il bando