Terni, allestimento natalizio al Parco Ciaurro con utenti ed educatori dei centri diurni per disabilità

Cura e decoro del Parco Ciaurro. Questa la finalità del progetto 'Addobbiamo la ciotola - partecipiamo nel parco' che vede coinvolti gli utenti e educatori dei centri diurni disabili per adulti Arcobaleno, Agorà, Girasole Macondo e Spazio Insieme, unitamente agli utenti e gli educatori dello spazio orto e sensoriale Sant'Efebo. L'iniziativa in programma mercoledì 6 dicembre alle ore 10.30 presso il parco Ciaurro in collaborazione con la Usl Umbria 2 si inserisce all'interno delle realizzazioni cittadine in occasione delle festività natalizie. Gli allestimenti e gli addobbi a tema coloreranno la grande ciotola del parco. L'evento, inoltre, si inserisce nell'ambito del progetto 'Terni tutta mia la città' promosso da coop Actl e finanziato dalla Fondazione Carit rivolto alla valorizzazione delle aree e degli spazi della comunità ternana.