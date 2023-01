Terni, al setaccio i fuochi d'artificio venduti nei negozi

TERNI - Nessuna irregolarità nel materiale pirotecnico messo in vendita per capodanno nei negozi della città.

E' quanto emerge dai controlli svolti dai funzionari dell’agenzia delle accise, dogane e monopoli di Terni e dal personale della polizia locale. L'obiettivo era verificare la regolarità degli articoli pirotecnici e dei giocattoli pirici rispetto alle direttive del ministero dell’Interno e della questura.

I controlli hanno dato esito negativo. Il materiale posto in vendita era conforme alla specifica normativa di riferimento: tutti i prodotti esaminati riportavano l’avviso del divieto di vendita ai minori di 14 o 18 anni a seconda del grado di pericolosità, le istruzioni per il corretto posizionamento, le modalità di accensione e la distanza di sicurezza. Le confezioni degli articoli pirotecnici presentavano tutte le avvertenze e le informazioni previste dalla normativa nazionale ed europea di sicurezza sui fuochi d’artificio.

"La presenza della valida marcatura CE apposta sulle confezioni insieme all’obbligo di far sottoporre i prodotti pirotecnici, prima della loro immissione sul mercato, a specifiche prove e valutazioni da parte di enti indipendenti, specializzati e autorizzati, permettono al consumatore di godere della magia dei fuochi d’artificio in piena sicurezza" spiegano dall'agenzia delle dogane.

L’attività svolta si inquadra nell’ambito del protocollo d’intesa sottoscritto ad aprile dalla direzione territoriale Adm per la Toscana e l’Umbria e dal Comune di Terni, che prevede azioni congiunte della polizia locale in sinergia con il personale dell’Ufficio delle dogane in materia di vigilanza del mercato, lotta alla contraffazione, tutela del made in Italy e della salute del consumatore.