Terni, al centro giovanile di via Bandiera incontri sul rapporto tra cibo e mente

Prende il via sabato prossimo 15 aprile, presso il centro giovanile Ternana Marathon Lab in via Irma Bandiera 37, al quartiere Matteotti, il ciclo di incontri dedicati alla sana alimentazione e al sano rapporto con il cibo. Si tratta di una serie di incontri dal titolo “Conosci te stesso: Mente e corpo come tempio dedicato alle scelte di vita quotidiane”, un'iniziativa che prevede sei appuntamenti, gratuiti e aperti a tutti, ogni sabato fino al 20 maggio dalle 15.30 alle 17.30.

Sabato 15 aprile la nutrizionista Alessia Proietti affronterà il tema “Energia e nutrizione”, verranno trattati gli aspetti legati al fabbisogno energetico del corpo in relazione allo sport, allo studio e agli impegni quotidiani, ma anche ai disturbi alimentari, all'alimentazione corretta e alla consapevolezza del proprio corpo.

Nei prossimi appuntamenti, sabato 29 aprile e sabato 13 maggio, il chinesiologo Marco Belli affronterà il tema Allenamento e consapevolezza”, tratterà gli aspetti legati all'importanza del gioco come strumento per esperire il proprio corpo, la relazione con l’altro e l’adattabilità alle situazioni, in riferimento sia agli sportivi che a chi non ha ancora mai approcciato una disciplina sportiva.

Sabato 6 e sabato 20 maggio il mental coach Savino Tupputti affronterà il tema “Atteggiamento e mentalità” saranno trattati gli aspetti legati allo sport come strumento di costruzione del se.