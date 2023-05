Terni, al Caos cerimonia di chiusura dell'anno accademico dell'università della terza età

L’associazione Università delle tre età di Terni conclude l’anno scolastico con la lectio magistralis del professor Ezio Bussoletti, personalità di fama internazionale, docente responsabile del comitato di coordinamento Master Space Economy della Luiss: Tema dell’incontro “Lo spazio a supporto dello sviluppo dell’Italia e della sua sicurezza ambientale e geopolitica”. Appuntamento martedì prossimo 30 maggio, alle ore 17, al Caos.

A coordinare l’incontro Sandro Tomassini e Maria Caterina Federici, rispettivamente presidente e direttrice dell’Unitre di Terni.

Saranno presenti i membri del direttivo, i coordinatori dei corsi e dei laboratori, i docenti e le autorità.

Si conclude il “primo” anno dell’Unitre ternana post pandemia, gli organizzatori sottolineano le difficoltà che si sono incontrate nel far ripartire la macchina organizzativa a causa dei comprensibili timori degli iscritti nel frequentare luoghi chiusi. «Comunque siamo riusciti a ripartire ed il prossimo anno garantiremo la riapertura di alcuni corsi, come ad esempio quello di ceramica, che quest’anno non si è tenuto», spiegano all’Unitre di corso Tacito.