Terni, accoltellato a 17 anni per questioni di droga: L'aggressore ha 14 anni e in casa ha stupefacenti da spacciare

TERNI - Un ternano di 17 anni si è presentato al pronto soccorso dell'ospedale con una ferita a una spalla provocata da una coltellata.

Ha tentato di proteggere chi l'ha ferito ma le indagini dei carabinieri della compagnia di Terni hanno fatto emergere in poche ore la verità. A colpirlo, forse per questioni legate alla droga, sarebbe stato un 14enne ternano. La vicenda è andata in scena a Borgo Bovio.

A casa del minore, durante la perquisizione, gli investigatori hanno recuperato stupefacenti e materiale per preparare le dosi.

La vittima dell'aggressione ha riportato lesioni guaribili in 25 giorni.

Sul grave episodio da ricollegare allo spaccio e al consumo degli stupefacenti gli investigatori dell'arma indagano a ritmo serrato.