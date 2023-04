Terni. Nel pomeriggio del 2 maggio riapre la statale 79 per Piediluco e Marmore

L’intervento della messa in sicurezza della cima della montagna di Mazzelvetta si è concluso. Nel pomeriggio del 2 maggio prossimo la statale provinciale 79 per Piediluco e Marmore verrà riaperta al traffico veicolare. Un mese di lavoro difficile per la ditta Esseti scelta dalla Provincia per la messa in sicurezza di un parte della montagna dopo la caduta di un masso di otto tonnellate sulla strada sottostante fortunatamente senza nessun ferito.